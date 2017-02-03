Защитник «Атлетико» избил свою девушку в состоянии алкогольного опьянения

Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес задержан испанской полицией за нападение на свою невесту.

Как сообщает Goal, игрок столичного клуба был доставлен в участок в 2.30 по местному времени. Отмечается, что его подруга находится в больнице с многочисленными ранами, но сейчас состояние девушки оценивается, как стабильное и ничто не угрожает ее здоровью.

По информации источника, футболист был в состоянии алкогольного опьянения.

В нынешнем сезоне 20-летний Эрнандес провел во всех турнирах 11 матчей, отдал одну голевую передачу и получил 3 желтые карточки.