Симона Халеп: Решила сняться с Spb Ladies Trophy-2017, потому что с моим коленом не все в порядке

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала свое решение сняться с четвертьфинального матча Spb Ladies Trophy-2017 против россиянки Натальи Вихлянцевой.

– Я очень расстроена тем, что была вынуждена сняться, но с моим коленом не все в порядке. После матча с Конюх я почувствовала боль и решила, что продолжать рискованно. Я отлично провела время на турнире, смогла посетить Музей Фаберже. Это было потрясающе. Город и турнир прекрасны, я с нетерпением буду ждать возможности вернуться сюда снова. Надеюсь, в следующий раз все сложится более удачно в плане моего выступления на корте и, главное, без травм, - приводит слова Халеп официальный сайт турнира.

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Напомним, Халеп из-за повреждения не смогла продолжить участие в Spb Ladies Trophy-2017. Четвертая ракетка мира должна была 3 февраля сыграть в четвертьфинале с россиянкой Натальей Вихлянцевой. Во втором круге румынка победила Аню Конюх из Хорватии в двух сетах.

В полуфинале Вихлянцева встретится с победителем пары Роберта Винчи – Кристина Младенович. Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.

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