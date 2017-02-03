Мужская сборная России проиграла американцам на Универсиаде

Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды США на Универсиаде в Алма-Ате.

Встреча завершилась со счетом 5:7. После семи игр российские керлингисты занимают девятое место в группе, в активе нашей команды две победы. Завтра россиянам предстоит провести два матча - с командами Чехии и Казахстана.

По регламенту все команды проведут круговой турнир, из группы выйдут четыре лучшие сборные.

Универсиада

Алматы (Казахстан), 2 февраля

Керлинг

Мужчины

Россия - США - 5:7

Состав России: Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.