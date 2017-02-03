Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Цибулкова
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Теннис  Путинцева- : -Кузнецова
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мужская сборная России проиграла американцам на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды США на Универсиаде в Алма-Ате.

Встреча завершилась со счетом 5:7. После семи игр российские керлингисты занимают девятое место в группе, в активе нашей команды две победы. Завтра россиянам предстоит провести два матча - с командами Чехии и Казахстана.  

По регламенту все команды проведут круговой турнир, из группы выйдут четыре лучшие сборные.   

Универсиада

Алматы (Казахстан), 2 февраля

Керлинг

Мужчины

Россия - США - 5:7 

Состав России: Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мужская сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи на УниверсиадеМужская сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи со счетом 7:6 в матче группового раунда на Универсиаде в Алма-Ате.Мужская сборная России проиграла швейцарцам в матче за бронзу ЧЕМужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в матче за третье место на чемпионате Европы.Мужская сборная России по керлингу вышла на ЧМ-2017, обыграв ДаниюМужская сборная России по керлингу обыграла на групповом этапе чемпионата Европы в шотландском Брайхеде команду Дании (8:6).Российские керлингисты проиграла норвежцам на чемпионате ЕвропыМужская сборная России по керлингу в матче предварительного этапа чемпионата Европы, который проходит в Шотландии, проиграла команде Норвегии.Мужская сборная России по керлингу проиграла швейцарцам на ЧЕМужская сборная России по керлингу уступила команде Швейцарии в своем втором матче на чемпионате Европы.Президент ФКР: WADA не имело претензий к керлингистам-паралимпийцам РФ из доклада МакларенаПрезидент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что в докладе Ричарда Макларена упоминаются два спортсмена из РФ, которые в 2013 году сдали положительный допинг-тест, однако, как отметил Свищев, эта информация не соответствует действительности.Петр Дрон вошел в тренерский штаб женской сборной РоссииУчастник Олимпийских игр-2014 в составе сборной России по керлингу Петр Дрон будет работать тренером в женской национальной команде.Мужская сборная России по керлингу стала 10-й на чемпионате мираМужская сборная России по керлингу, изменившая свой состав практически за сутки до отъезда на турнир, заняла десятое место на чемпионате мира в швейцарском Базеле.Мужская сборная России проиграла финнам на чемпионате мираМужская сборная России по керлингу уступила команде Финляндии в матче кругового этапа чемпионата мира.Российские керлингисты проиграли сборной Швейцарии на ЧММужская сборная России по керлингу уступила команде Швейцарии в матче кругового этапа чемпионата мира, который проходит в швейцарском Базеле.Мужская сборная России проиграла Дании в матче чемпионата мираМужская сборная России потерпела поражение от команды Дании в матче кругового этапа чемпионата мира по керлингу.Российские керлингисты проиграли стартовый матч чемпионата мираМужская сборная России по керлингу уступила национальной команде Норвегии в стартовом матче чемпионата мира в Швейцарии.Дмитрий Свищев: Мы эту победу очень ждали!Дмитрий Свищев: Мы эту победу очень ждали!Президент Федерации керлинга России об итогах чемпионата Европы.Мужская сборная России обыграла команду Финляндии на ЧЕ в ДанииМужская сборная России по керлингу обыграла команду Финляндии в рамках матча чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Дании.Мужская сборная России обыграла команду Чехии на ЧЕ по керлингуМужская сборная России по керлингу обыграла команду Чехии на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Дании.Сборная России проиграла немцам в поединке чемпионата ЕвропыМужская сборная России по керлингу проиграла команде Германии на чемпионате Европы, который проходит в Дании.Сборная России обыграла швейцарцев на чемпионате ЕвропыМужская сборная России по керлингу обыграла команду Швейцарии в матче чемпионата Европы.Тренер: Задача сборной по керлингу — отбор на ОИГлавный тренер сборной России по керлингу Юрий Шулико заявил, что главной целью команды на данный момент является завоевание рейтинговых очков для отбора на Олимпийские игры-2018.Сборная Венгрии стала чемпионом мира в дабл-миксте в СочиСборная Венгрии выиграла чемпионат мира по керлингу в дисциплине дабл-микст на турнире в Сочи.Сборную России по керлингу может возглавить шотландский специалистКанадский тренер-консультант Боб Урсел покидает свой пост после неудачного выступления мужской сборной России на чемпионате мира, который прошел в Галифаксе.
Главные новости
Другие
МОК запросил у Макларена доказательства вины российских чиновников в допинговом скандале
Бокс
Андре Уорд: Мне интересен лишь один поединок – реванш с Ковалевым
Легкая атлетика
Мария Кучина: Мысли насчет смены гражданства не было, нет и никогда не будет
Футбол
Арсен Венгер: «Арсенал» пытался купить Канте два раза
Теннис
Цибулкова обыграла Веснину и вышла в полуфинал Spb Ladies Trophy
Футбол
Коста согласовал контракт с китайским клубом с зарплатой в 30 млн евро в год
Футбол
«Челси» может предложить Лэмпарду роль посла
Биатлон
Виролайнен завоевала серебро на Кубке IBU в Словакии, Услугина и Кайшева – в шестерке
Футбол
Арсен Хубулов перешел в «Анжи»
Биатлон
Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде
все новости

Cпецпредложение

Россия
Россиякалендарьстатистика