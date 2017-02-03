Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Цибулкова
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Теннис  Путинцева- : -Кузнецова
Футбол  Локомотив0 : 0Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Комментаторы «Матч ТВ» встретили в Лондоне Леонида Слуцкого (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментаторы телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель и Константин Генич встретились в Лондоне с экс-наставником московского ЦСКА Леонидом Слуцким.

«Искали в Лондоне вай-фай для включения в наш «Английский акцент», а нашли очень интересного собеседника. Включайте сегодня «Футбол-1», – написал на своей странице в Twitter Журавель, выложив следующее фото:

Ранее сообщалось, специалист может стать скаутом «Челси», однако, английский клуб эту информацию не подтвердил.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Англичане такое любят». Почему Кубок Англии душевнее премьер-лиги«Англичане такое любят». Почему Кубок Англии душевнее премьер-лигиТимур Журавель помогает еще больше полюбить старейший английский туринр.Константин Генич: «Уиган» не забьет «Юнайтед», а если и сыграет вничью, это будет сравнимо с подвигомКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Уиганом», который состоится 29 января на домашней арене «красных дьяволов».Константин Генич: Данило просто спец по голам в свои воротаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал игру бразильского защитника Данило, который в ответном матче мадридского «Реала» и «Сельты» забил в собственные ворота.«Это позор для команды Клоппа». Эксперты обсуждают матч «Ливерпуля» и «Суонси»«Это позор для команды Клоппа». Эксперты обсуждают матч «Ливерпуля» и «Суонси»Комментаторы телеканала «Матч ТВ» проанализировали матч 22-го тура чемпионата Англии.Тимур Журавель: Россия – не футбольная, а культурная странаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель выразил мнение, что в России больше внимания уделяется культуре, чем футболу.«Гвардиола от таких ошибок может просто застрелиться». Эксперты – об игре «Сити»«Гвардиола от таких ошибок может просто застрелиться». Эксперты – об игре «Сити»Комментаторы телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель, Александр Елагин и Роман Гутцайт проанализировали матч «Сити» против «Тоттенхэма»«У Гвардиолы и «Юнайтед» одна проблема». Эксперты – об игре «МЮ» против «Стока»«У Гвардиолы и «Юнайтед» одна проблема». Эксперты – об игре «МЮ» против «Стока»Комментаторы телеканала «Матч ТВ» проанализировали матч 22-го тура чемпионата Англии между «Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).Константин Генич: У Спаллетти даже Фасио заиграл как топ-защитник, приятно удивленКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил работу экс-наставника «Зенита» Лучано Спаллети в качестве главного тренера «Ромы».Александр Кокорин: О том, что Слуцкий покинет ЦСКА, я знал заранееНападающий «Зенита» Александр Кокорин уверен в том, что Леонид Слуцкий сможет продолжить тренерскую карьеру на высоком уровне.«Челси»: Нам ничего не известно о том, что Слуцкий может занять какую-то должность в нашем клубеГлава департамента по связям с общественностью «Челси» Стив Аткинс не подтвердил информацию о том, что бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может войти в штаб лондонского клуба.Александр Бубнов: Возможная работа в «Челси» позволит Слуцкому чуть по-новому взглянуть на футболФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал новость о том, что бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому может быть предложена работа в «Челси».Слуцкий может получить работу в «Челси»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России может войти в аналитический отдел «Челси», сообщает британская газета Daily Star.Муса встретился со Слуцким в ЛестереНападающий «Лестера» Ахмед Муса, ранее выступавший за ЦСКА, встретился в Англии с бывшим наставником армейцев Леонидом Слуцким. Об этом футболист сообщил в Instagram.«Сашу Головина поцеловал Господь». Рассказ тренера об игроке ЦСКА«Сашу Головина поцеловал Господь». Рассказ тренера об игроке ЦСКАО первых тренировках, звездной болезни и английской мечте полузащитника ЦСКА Александра Головина нам рассказал его детский тренер.Константин Генич: Абсолютно чистый гол «Барселоны» отменили, опять судьи душатКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал оценку работе рефери на ответном матче между «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао в рамках 1/8 финала Кубка Испании.Тимур Журавель: Мхитарян – волшебный игрок, в голевых атаках с его участием не фиксируется офсайдКомментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель иронично высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.Алан Дзагоев: ЦСКА привыкает к новым требованиям, отличия в тренировочном процессе естьПолузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о работе во время зимней паузы в РФПЛ, а также выразил мнение, что вернувшиеся из аренды Виктор Васин и Витиньо помогут столичному клубу в решении поставленных задач.Игорь Криушенко: Планы Слуцкого поражают, но раскрывать их не будуБывший главный тренер «Сибири» Игорь Криушенко во время новогодних праздников побеседовал с экс-наставником ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким.Леонид Слуцкий: В детском футболе вообще нет никаких закономерностейБывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об уровне подготовки юных футболистов в стране.Леонид Слуцкий: Витсель обеспечит все свои поколения на много лет впередБывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал переход Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Главные новости
Футбол
«Локомотив» – «Видеотон». Онлайн
Другие
МОК запросил у Макларена доказательства вины российских чиновников в допинговом скандале
Футбол
Баку и Мадрид претендуют на проведение финала Лиги чемпионов
Футбол
Форвард «Сток Сити» был тайно дисквалифицирован за допинг на восемь недель
Футбол
Логашов перейдет из «Локомотива» в «Тосно»
Лыжный спорт
CAS принял апелляции Легкова и Белова на отстранение от соревнований
Лыжный спорт
Россиянин Ретивых победил в спринте на этапе Кубка мира в Корее
Футбол
Сборная России проведет сбор в Австрии перед Кубком конфедераций
Бокс
Андре Уорд: Мне интересен лишь один поединок – реванш с Ковалевым
Легкая атлетика
Мария Кучина: Мысли насчет смены гражданства не было, нет и никогда не будет
все новости
Тимур Журавель
Тимур Журавельвсе новости
Константин Генич
Константин Геничвсе новости
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости