Комментаторы «Матч ТВ» встретили в Лондоне Леонида Слуцкого (фото)

Комментаторы телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель и Константин Генич встретились в Лондоне с экс-наставником московского ЦСКА Леонидом Слуцким.

«Искали в Лондоне вай-фай для включения в наш «Английский акцент», а нашли очень интересного собеседника. Включайте сегодня «Футбол-1», – написал на своей странице в Twitter Журавель, выложив следующее фото:

искали в Лондоне вай-фай для включения в наш Английский акцент, а нашли... оч интересного собеседника. включайте сегодня Футбол 1.) pic.twitter.com/ma4NKagRAs — ZhuraWell (@TimZhur) 2 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, специалист может стать скаутом «Челси», однако, английский клуб эту информацию не подтвердил.