Георгий Чантурия: Я уже могу бегать и выполнять сложные упражнения с весом
Полузащитник «Урала»
Георгия Чантурия рассказал о восстановлении после травмы связок коленного
состава, которое он получил 26 ноября в матче с «Локомотивом» (1:1) в Москве.
– Мое восстановление проходит очень хорошо, даже доктор и физиотерапевт сказали, что спустя восемь недель после операции колено стабильно, так что я уже могу бегать и выполнять некоторые сложные упражнения с весом, – приводит слова Чантурии официальный сайт «Урала». – Каждый день провожу по шесть-семь часов в тренажерном зале, потому что хочу вернуться быстрее, чем ожидалось.
– Когда планируете
присоединиться к команде?
– Я присоединюсь к команде только тогда, когда на 100% буду готов, и я не хочу рисковать, потому что чувствую ответственность перед болельщиками, ведь я должен забивать голы для них!
В нынешнем сезоне 23-летний Чантурия забил два гола в 12 матчах премьер-лиги.