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Георгий Чантурия: Я уже могу бегать и выполнять сложные упражнения с весом

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Полузащитник «Урала» Георгия Чантурия рассказал о восстановлении после травмы связок коленного состава, которое он получил 26 ноября в матче с «Локомотивом» (1:1) в Москве.

– Мое восстановление проходит очень хорошо, даже доктор и физиотерапевт сказали, что спустя восемь недель после операции колено стабильно, так что я уже могу бегать и выполнять некоторые сложные упражнения с весом, – приводит слова Чантурии официальный сайт «Урала». – Каждый день провожу по шесть-семь часов в тренажерном зале, потому что хочу вернуться быстрее, чем ожидалось.

– Когда планируете присоединиться к команде?
– Я присоединюсь к команде только тогда, когда на 100% буду готов, и я не хочу рисковать, потому что чувствую ответственность перед болельщиками, ведь я должен забивать голы для них!

В нынешнем сезоне 23-летний Чантурия забил два гола в 12 матчах премьер-лиги.

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