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Сборная России проведет сбор в Австрии перед Кубком конфедераций

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии перед Кубком конфедераций 2017 года, рассказал ТАСС источник, близкий к РФС.

- Тренировочный сбор команды перед Кубком конфедераций пройдет в Австрии. Даты сбора на данный момент окончательно не определены, - сказал источник.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Участие в турнире примут сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Мексики, а также победитель Кубка Африки-2017. Россия сыграет в одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. 

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