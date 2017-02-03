Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Цибулкова
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Теннис  Путинцева- : -Кузнецова
Футбол  Локомотив0 : 0Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хави Грасия: Каннуников и Ткачук могут сыграть с «Осиеком»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о том, какая работа предстоит команде на втором сборе в Испании.

– Если на первом сборе основная направленность была сделана на работу на выносливость, игровые упражнения на больших площадках, то на втором сборе мы больше делаем акцент на физическую составляющую, здесь будет больше игровых упражнений, – приводит слова испанца официальный сайт «Рубина». – На первом сборе у нас был один контрольный матч, на втором сборе мы запланировали четыре матча. Наша основная задача сейчас – плавно войти в соревновательный ритм. Здесь у нас замечательные условия, погода, и мы хотим это все максимально использовать для наших тренировок.

– Какова ситуация с травмированными? Смогут ли они сыграть в ближайших контрольных матчах?
– Все футболисты следуют своей динамике восстановления, эта динамика очень хорошая, но, например, у Олега Кузьмина время восстановления было чуть длиннее, потому что травма была более серьезная. Касательно Максима Канунникова и Дениса Ткачука могу сказать, что у них сейчас очень хорошее состояние, они восстановились, и есть высокая вероятность, что они сыграют в ближайшем матче.

Напомним, на сборе в Малаге «Рубин» проведет четыре матча: с «Осиеком» (4 февраля), «Сенан Беллмаре» (5 февраля), «Спартаком» (13 февраля) и «Хэбэй Чайна Форчун» (14 февраля).

Сбор в Испании продлится до 14 февраля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Логашов перейдет из «Локомотива» в «Тосно»Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что защитник Арсений Логашов переходит в клуб из Ленинградской области как свободный агент.«Зенит» все-таки отпустит Ломбертса. Свежие трансферные новости и слухи«Зенит» все-таки отпустит Ломбертса. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Крылья Советов» интересуются форвардом «Сельты»Нападающий «Сельты» Деян Дражич, права на которого принадлежат «Сельте», может перебраться в чемпионат России.Георгий Чантурия: Я уже могу бегать и выполнять сложные упражнения с весомПолузащитник «Урала» Георгия Чантурия рассказал о восстановлении после травмы связок коленного состава, которое он получил 26 ноября в матче с «Локомотивом» (1:1) в Москве.Иванович, Фарфан, Оланаре и другие. Кто реально усилился? Обзор трансферов РФПЛИванович, Фарфан, Оланаре и другие. Кто реально усилился? Обзор трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о самых громких последних трансферах в российской премьер-лиге.Алан Касаев: Цель – сборнаяАлан Касаев: Цель – сборнаяПолузащитник «Локомотива» Алан Касаев рассказал «Советскому спорту» о победе над весом, ненужности агента и планах на ЧМ-2018.«Зенит» предлагал «Фрайбургу» 15 млн евро за защитника сборной ТурцииКак сообщает турецкий портал Tsajans, защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю мог перейти в петербургский клуб в зимнее трансферное окно.«Амкар» на сборе в Турции сыграет со сборной Узбекистана, «Шерифом» и «Актобе»5 февраля футболисты «Амкара» отправятся на второй тренировочный сбор в турецкий Белек.Арсен Хубулов перешел в «Анжи»Полузащитник Арсен Хубулов перешел в махачкалинский «Анжи». Футболист подписал контракт с дагестанской командой сроком на один год.Виктор Гончаренко: Есть четкое понимание, как ЦСКА защищаетсяГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал товарищеский матч с «Викторией» из Пльзени (0:0) на испанском сборе в Кампоаморе.Чума Анене: У меня закралось ощущение, что матч «Амкар» – «Ботошани» был договорнымФорвард «Амкара» Чума Анене считает, что контрольный матч с «Ботошани» (0:3) на сборе в Турции мог быть договорным.Дмитрий Селюк: Для чего «Локомотив» взял Фарфана? Деньги просто выбросить?Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход полузащитника Джефферсона Фарфана в «Локомотив».Куда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛКуда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Эззатоллахи присоединился к «Ростову»Как и предполагал «Советский спорт», иранский полузащитник Саид Эззатоллахи прибыл в расположение «Ростова».Сергей Шавло: Есть ощущение, что Адриано сможет вписаться в спартаковский коллективБывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает бразильца Луиса Адриано хорошим приобретением для красно-белых.Агент: Будущее Миранчука зависит от президента «Локомотива»Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев сообщил, что будущее футболиста зависит от президента клуба Ильи Геркуса.«История с Миранчуком – как с Сычевым». Комментарий Евгения Ловчева«История с Миранчуком – как с Сычевым». Комментарий Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Егвений Ловчев прокомментировал ситуацию с полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.«Урал» сыграет с «Уфой» и тремя клубами из Сербии на кипрском сбореСтало известно расписание контрольных матчей «Урала» на втором учебно-тренировочном сборе на Кипре, который команда проводит в Лимассоле.Николас Ломбертс: «Зенит» пообещал, что летом отпустит меня в любой клубЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что руководство питерского клуба отпустит футболиста летом в любую команду.Брызгалов подписал контракт с «Анжи»Защитник Сергей Брызгалов подписал контракт с «Анжи», сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.
Главные новости
Футбол
«Локомотив» – «Видеотон». Онлайн
Другие
МОК запросил у Макларена доказательства вины российских чиновников в допинговом скандале
Футбол
Баку и Мадрид претендуют на проведение финала Лиги чемпионов
Футбол
Форвард «Сток Сити» был тайно дисквалифицирован за допинг на восемь недель
Футбол
Логашов перейдет из «Локомотива» в «Тосно»
Лыжный спорт
CAS принял апелляции Легкова и Белова на отстранение от соревнований
Лыжный спорт
Россиянин Ретивых победил в спринте на этапе Кубка мира в Корее
Футбол
Сборная России проведет сбор в Австрии перед Кубком конфедераций
Бокс
Андре Уорд: Мне интересен лишь один поединок – реванш с Ковалевым
Легкая атлетика
Мария Кучина: Мысли насчет смены гражданства не было, нет и никогда не будет
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Хавьер Грасия
Хавьер Грасиявсе новости
Олег Кузьмин
Олег Кузьминвсе новости
Максим Канунников
Максим Канунниковвсе новости
Денис Ткачук
Денис Ткачуквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости