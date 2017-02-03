Хави Грасия: Каннуников и Ткачук могут сыграть с «Осиеком»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о том, какая работа предстоит команде на втором сборе в Испании.

– Если на первом сборе основная направленность была сделана на работу на выносливость, игровые упражнения на больших площадках, то на втором сборе мы больше делаем акцент на физическую составляющую, здесь будет больше игровых упражнений, – приводит слова испанца официальный сайт «Рубина». – На первом сборе у нас был один контрольный матч, на втором сборе мы запланировали четыре матча. Наша основная задача сейчас – плавно войти в соревновательный ритм. Здесь у нас замечательные условия, погода, и мы хотим это все максимально использовать для наших тренировок.

– Какова ситуация с травмированными? Смогут ли они сыграть в ближайших контрольных матчах?

– Все футболисты следуют своей динамике восстановления, эта динамика очень хорошая, но, например, у Олега Кузьмина время восстановления было чуть длиннее, потому что травма была более серьезная. Касательно Максима Канунникова и Дениса Ткачука могу сказать, что у них сейчас очень хорошее состояние, они восстановились, и есть высокая вероятность, что они сыграют в ближайшем матче.

Напомним, на сборе в Малаге «Рубин» проведет четыре матча: с «Осиеком» (4 февраля), «Сенан Беллмаре» (5 февраля), «Спартаком» (13 февраля) и «Хэбэй Чайна Форчун» (14 февраля).

Сбор в Испании продлится до 14 февраля.