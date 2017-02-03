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Россиянин Ретивых победил в спринте на этапе Кубка мира в Корее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Глеб Ретивых одержал победу в лыжном спринте классическим стилем на девятом этапе Кубка мира.

Спортсмен в финале опередил норвежца Сондре Фоссли и ставшего бронзовым призером россиянина Андрея Парфенова. Ретивых преодолел 1,5 километра за 3 минуты 30,79 секунды.

Еще один представитель России Александр Панжинский стал пятым.  

Кубок мира
Девятый этап
Пхенчхан (Южная Корея)
Мужчины, спринт (К)

1. Глеб Ретивых (Россия) – 3:30.79
2. Сондре Фоссли (Норвегия) – +0.3
3. Андрей Парфенов (Россия) – + 0.73

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