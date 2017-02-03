«Крылья Советов» интересуются форвардом «Сельты»

Нападающий «Сельты» Деян Дражич, права на которого принадлежат «Сельте», может перебраться в чемпионат России.

Как сообщает Mozzart Sport, на игрока претендуют «Крылья Советов». Отмечается, что в услугах 21-летнего футболиста также заинтересован «Насьональ», но в российском клубе предлагают более высокую заработную плату.

В нынешнем сезоне Дражич провел во всех турнирах 9 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 700 тысяч евро, а его контракт с клубом из Виго рассчитан до 2020 года.

Куда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛ