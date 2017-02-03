На канале Na'Vi появилось второе видео с буткемпа команды по Dota 2
Организация Natus Vincere на своем Youtube-канале опубликовала второй ролик с буткемпа команды по Dota 2.
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|Зенит- : -Спарта
Организация Natus Vincere на своем Youtube-канале опубликовала второй ролик с буткемпа команды по Dota 2.