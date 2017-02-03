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Андрей Кириленко: РФБ остается заплатить судьями, остальные долги проплачены

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что федерация рассчитывает рассчитаться по всем долгам до лета.

«Сейчас нам остается только заплатить судьям, остальные долги проплачены. Рассчитываем, что до лета будут закрыты все долги. Не готов назвать сумму, сколько остается заплатить, потому что с долгами судьям там все довольно сложно», – приводит «Р-Спорт» слова Кириленко.

Напомним, в октябре 2015 года долги РФБ составляли 270 миллионов рублей, к апрелю 2016 года, по словам Кириленко, федерация погасила более 70 миллионов долга, а в августе оставалось выплатить 160 миллионов.

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