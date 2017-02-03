Доминика Цибулкова: Если в полуфинале Spb Ladies Trophy попадется Кузнецова - ожидаю еще одну битву

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова поделилась впечатлениями от четвертьфинального матча Spb Ladies Trophy-2017 против Елены Весниной (6:3, 6:3), а также рассказала об ожиданиях о возможной встрече со Светланой Кузнецовой в полуфинале.



- Я сыграла против Весниной в очень надежный теннис. У меня были расслаблены руки, и я свободно била по мячу. Казалось, она диктовала условия матча, но мне удавалось прекрасно ей отвечать. Я очень хорошо подавала и принимала мячи с самого начала.

- Ожидаете встретиться с Кузнецовой в полуфинале?

- Еще не факт, что мы встретимся, но если попадется Кузнецова - ожидаю еще одну битву. У нас всегда получаются отличные матчи. Последнюю очную игру мы обе провели очень хорошо. Я постараюсь поддержать тот уровень тенниса, который показываю здесь, а он довольно хороший. Если нужно будет что-то улучшить, постараюсь это сделать в полуфинале. Хотела бы играть так же, как в прошлых матчах.

- Насколько в последние годы усилилась конкуренция в женском теннисе?

- Согласна, что она усилилась. Сейчас нет большой разницы между игроками. Бывает разница, когда встречаются игроки из топ-10 и топ-50, но когда играешь против тех, кто ниже тебя, им нечего терять, и они могут выдать матч своей жизни. Я готова к любой сопернице, и неважно, она из топ-50, топ-100 или топ-150, а те, кто за первой сотней, не всегда на виду. Нужно всегда верить в себя и в то, что ты лучше.

- Изменилось ли отношение соперниц к вам после победы на Итоговом чемпионате?

- Я сама была опасным игроком. Одно дело, когда играешь против теннисистки из топ-30, а другое, когда твоя соперница из первой пятерки. Когда я стояла в рейтинге ниже, чем сейчас, всегда чувствовала, что надо показать свой лучший теннис, мне нечего терять, я могу свободно играть. Если проиграю - ничего страшного. Сейчас чувствую разницу. Мне всегда нужно знать, какое мое главное оружие, и быть уверенной в победе, - приводит слова Цибулковой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в четвертьфинальном матче Spb Ladies Trophy-2017 словацкая теннисистка Доминика Цибулкова оказалась сильнее россиянки Елены Весниной.

Счет по сетам – 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 28 минут. В полуфинале Цибулкова сыграет с победителем матча Светлана Кузнецова (Россия) – Юлия Путинцева (Казахстан).

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.

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