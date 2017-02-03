Елена Веснина: Для меня важнее игра, а не то, как далеко я прошла. Я довольна тем, как провела два матча на Spb Ladies Trophy-2017

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от четвертьфинального матча Spb Ladies Trophy-2017 против Доминики Цибулковой (3:6, 3:6).

- В перестрелке ударами Доминика была лучше. Я не ожидала такой игры от соперницы на ее подаче: Цибулкова подавала очень длинно и уверенно, не сделала ни одной двойной ошибки. А я немного увлекалась вращением, поэтому получались глупые ошибки. Я была не совсем в своей тарелке, но соперница сыграла просто отлично.- Для меня важнее игра, а не то, как далеко я прошла. Я довольна тем, как провела два матча. С Макаровой играла почти без ошибок, да и над Корне была очень хорошая победа.- Я обращалась к своему боксу, а не ко всем болельщикам. Показалось, что они немного уснули там (смеется). На каждое очко Цибулковой ее бокс реагировал очень активно, а мои совсем легонько хлопали, даже когда я отыграла два матчбола. А зрители очень здорово болели. В матче с Корне особенно.- В-первых, сам город, во-вторых - мы живем в очень классной гостинице, которая находится в самом центре Петербурга. В любой момент можно выйти на улицу, чтобы прогуляться дj Эрмитажа, Исаакиевского собора или Дворцовой площади. Нечасто такое бывает, что на турнирах удается что-то посмотреть. В третьих, тут комфортная арена и приятный центральный корт, а организаторы очень сильно помогают и стараются откликнуться на любую просьбу, - приводит слова Весниной корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в четвертьфинальном матче Spb Ladies Trophy-2017 словацкая теннисистка Доминика Цибулкова оказалась сильнее россиянки Елены Весниной.

Счет по сетам – 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 28 минут. В полуфинале Цибулкова сыграет с победителем матча Светлана Кузнецова (Россия) – Юлия Путинцева (Казахстан).

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.

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