«Металлург» Мг – СКА. Коскинен – в воротах, Кетов – в первом звене
Тренерский штаб СКА объявил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».
В воротах сыграет Микко Коскинен. В запасе остался Игорь Шестеркин
Первое звено: Яковлев – Войнов, Ковальчук – Дацюк – Кетов;
Второе звено: Хафизуллин – Белов, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Третье звено: Зуб – Рукавишников, Хохлачев – Прохоркин – Барабанов;
Четвертое звено: Рыков, Широков – Каблуков – Коскиранта, Неколенко.
Напомним, матч начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
03 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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