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«Металлург» Мг – СКА. Кошечкин – в воротах, Казионов – в четвертом звене

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Тренерский штаб магнитогорского «Металлурга» объявил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

В воротах сыграет Василий Кошечкин, запасным голкипером заявлен Илья Самсонов. 

Первое звено: Антипин – Бирюков, Мозякин – Коварж – Зарипов;

Второе звено: Ли – Береглазов, Семин – Осала – Филиппи;

Третье звено: Терещенко – Хабаров, Калетник – Косов – Тимкин;

Четвертое звено: Дронов, Железков – Платонов – Казионов, Берестенников.

Напомним, матч начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Металлург Мг - СКА - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Дацюк (Ковальчук, Белов), 19:26 (0:1). Ли (Филиппи, Сёмин), 19:55 (1:1).

Место и дата

03 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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