«Металлург» Мг – СКА. Кошечкин – в воротах, Казионов – в четвертом звене
Тренерский штаб магнитогорского «Металлурга» объявил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
В воротах сыграет Василий Кошечкин, запасным голкипером заявлен Илья Самсонов.
Первое звено: Антипин – Бирюков, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Второе звено: Ли – Береглазов, Семин –
Осала – Филиппи;
Третье звено: Терещенко – Хабаров,
Калетник – Косов – Тимкин;
Четвертое звено: Дронов, Железков – Платонов
– Казионов, Берестенников.
Напомним, матч начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Металлург Мг - СКА - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Белов), 19:26 (0:1). Ли (Филиппи, Сёмин), 19:55 (1:1).
Место и дата
03 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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