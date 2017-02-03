CAS принял апелляции Легкова и Белова на отстранение от соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял апелляции от российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова по поводу их временного отстранения от соревнований в связи с подозрениями в применении допинга.

Напомним, 25 января антидопинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение обоих спортсменов на основании данных из доклада независимой комиссии WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена.

23 декабря шесть лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимней Олимпиады-2014 Сочи.

На ОИ-2014 Легков завоевал золотую медаль в марафоне на 50 км и стал серебряным призером в эстафете 4х10 км.