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Логашов перейдет из «Локомотива» в «Тосно»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что защитник Арсений Логашов переходит в клуб из Ленинградской области как свободный агент.

- Мы договорились с «Локомотивом», что Логашов переходит к нам как свободный агент. Сегодня будет подписан контракт до конца сезона. Он сможет сыграть в матче Кубка России против «Локомотива» (1 марта в Москве), - сказал Матюшенко ТАСС.

Логашов в 17 играх нынешнего чемпионата России ни разу не вышел на поле даже на замену. С 2014 года он отыграл за красно-зеленых всего 21 матч и ни разу не отличился результативными действиями.

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