Форвард «Сток Сити» был тайно дисквалифицирован за допинг на восемь недель

Форвард «Сток Сити» Саидо Берахино в конце прошлого года отбыл дисквалификацию в связи с положительным результатом допинг-теста.

23-летний британец провел первую половину сезона в «Вест Бромвиче», однако не попадал в заявку на матчи с 1 октября. Оказывается, в допинг-пробе Берахино, взятой во внесоревновательный период, было найдено запрещенное вещество, которое помогает в восстановлении. Оно не входит в запрещенный список WADA, однако не разрешено по правилам Футбольной ассоциации Англии. В результате этого игрок был дисквалифицирован на восемь недель. 12 декабря Берахино вернулся на поле, сыграв за молодежную команду «Вест Бромвича».

А в зимнее трансферное окно форвард перешел в «Сток Сити» за 12 миллионов фунтов. 1 февраля Берахино дебютировал в новой команде в матче 23-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).

Отметим, что Футбольная ассоциация Англии приняла решение не объявлять о дисквалификации публично.