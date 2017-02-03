Арсен Венгер: Да, «Арсеналу» не хватает Уилшера

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как состоялся переход полузащитника Джека Уилшера в «Борнмут».

«Мы договорились с ним, что он проведет этот сезон в другой команде. Это факт. Да, «Арсенал» мог бы вернуть Уилшера из аренды, но я хотел бы подчеркнуть, что инициатива ухода из команды исходила от самого футболиста. Джек хотел получать игровую практику.

Дело в том, что сейчас в «Арсенале» серьезная конкуренция, поэтому я согласился отпустить его. Да, нам не хватает Уилшера, но у нас есть и другие молодые игроки», – приводит слова французского специалиста Goal.

Напомним, Уилшер выступает за «Борнмут» на правах аренды. Ранее сообщалось, что им активно интересуется «Милан» и «Рома».

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел во всех турнирах 20 матчей, отдал одну голевую передачу и получил три желтые карточки.