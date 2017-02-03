«Аризона» не ведет переговоры об обмене Доуна

Генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка прокомментировал информацию о возможном обмене капитана команды Шейна Доуна.

«Мы не вели никаких обсуждений на эту тему в последние несколько недель. Я уже говорил, что этому вопросу уделяют слишком много внимания.

Он не планирует никуда уходить в ближайшее время. С другой стороны, похоже, что мы не попадем в розыгрыш Кубка Стэнли. Так что если появится отличный вариант, то, возможно, он рассмотрит его», – приводит слова Чайки официальный сайт НХЛ.

Напомним, 40-летний Доун проводит в клубе 21-й сезон. Он является рекордсменом «койотов» по матчам (1515), голам (400), голевым передачам (560) и очкам (960).

Контракт Доуна с «Аризоной» истекает летом 2017 года. При этом в соглашение включен пункт о невозможности обмена.