Баку и Мадрид претендуют на проведение финала Лиги чемпионов

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Баку (Азербайджан) и Мадрид (Испания) претендуют на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Отмечается, что случае выбора столицы Азербайджана решающий матч за один из самых престижных трофеев Европы пройдет на «Олимпийском стадионе», а если будет выбран Мадрид, то игра состоится на домашней арене «Атлетико».

Что касается Лиги Европы, то здесь выступили следующие претенденты: Франкфурт и Штутгарт (Германия), Тбилиси (Грузия), Севилья (Испания), Стамбул (Турция) и Глазго (Шотландия).

Организовать матч за Суперкубок УЕФА-2019 выразили желание Тирана (Албания), Будапешт (Венгрия), Хайфа (Израиль), Астана (Казахстан), Варшава (Польша) и еще один польский город Гданьск, а также Белфаст (Северная Ирландия), Стамбул, французская Тулуза и Глазго.

Процесс выбора мест проведения финалов еврокубков в 2019 году стартовал 9 декабря 2016 года. До 27 января ассоциации могли выразить предварительный интерес, который при этом не носит юридической силы. Окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 6 июня нынешнего года, а в сентябре исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут решающие матчи турниров.