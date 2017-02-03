«Медвешчак» проведет домашний матч со «Слованом» в Братиславе
Матч регулярного
чемпионата КХЛ «Медвешчак» – «Слован», запланированный на 17 февраля, пройдет в
Братиславе.
Это связано с тем, что домашняя арена «медведей» в Загребе будет готовиться к проведению турнира по синхронному катанию Trophy of Zagreb Snowflakes.
«Медвешчак» предложил владельцам сезонных абонементов оплатить дорогу до Братиславы или возместить стоимость одного матча.
Таким образом, заключительную домашнюю игру в сезоне «Медвешчак» проведет 5 февраля с «Витязем».
Отметим, что 15 февраля «Слован» и «Медвешчак» также сыграют в Братиславе.
Добавим, что «Медвешчак» занимает 11-е место Западной конференции и потерял шансы на выход в плей-офф.
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