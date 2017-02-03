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«Медвешчак» проведет домашний матч со «Слованом» в Братиславе

Источник:  ХК «Медвешчак»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Медвешчак» – «Слован», запланированный на 17 февраля, пройдет в Братиславе.

Это связано с тем, что домашняя арена «медведей» в Загребе будет готовиться к проведению турнира по синхронному катанию Trophy of Zagreb Snowflakes.

«Медвешчак» предложил владельцам сезонных абонементов оплатить дорогу до Братиславы или возместить стоимость одного матча.

Таким образом, заключительную домашнюю игру в сезоне «Медвешчак» проведет 5 февраля с «Витязем».

Отметим, что 15 февраля «Слован» и «Медвешчак» также сыграют в Братиславе.

Добавим, что «Медвешчак» занимает 11-е место Западной конференции и потерял шансы на выход в плей-офф.

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