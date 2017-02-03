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Virtus.pro получила техническое поражение на квалификации к DAC 2017

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Команда Virtus.pro получила техническое поражение в матче против Effect на СНГ-квалификации к Dota 2 Asia Championships 2017.

Во время игры у команды возникли проблемы с интернетом на буткемпе в Краснодаре. Следующий матч «медведи» проведут с проигравшим пары Team Spirit - LQ. 

Dota 2 Asia Championship 2017 пройдет с 28 марта по 4 апреля в городе Шанхай, Китай. Призовой фонд чемпионата пока неизвестен.

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