Virtus.pro получила техническое поражение на квалификации к DAC 2017

Команда Virtus.pro получила техническое поражение в матче против Effect на СНГ-квалификации к Dota 2 Asia Championships 2017.



Во время игры у команды возникли проблемы с интернетом на буткемпе в Краснодаре. Следующий матч «медведи» проведут с проигравшим пары Team Spirit - LQ.



Dota 2 Asia Championship 2017 пройдет с 28 марта по 4 апреля в городе Шанхай, Китай. Призовой фонд чемпионата пока неизвестен.