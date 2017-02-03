Сергей Гимаев: Один из тренеров сборной точно будет свободен на начало апреля

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев высказался о загруженности тренерского штаба сборной России в клубах в период подготовки к чемпионату мира.

– Если честно, тут есть сложность, – приводит слова Гимаева официальный сайт КХЛ. – Она изначально была. Не только со Знарком. И Воробьев занят в клубе, и Никитин, и Витолиньш, и насколько они долго будут заняты – неизвестно. Ведь одна из проблем сборной в 2011 году была в том, что Уфа играла в плей-офф до конца, и поздно освободились тренеры сборной, перед самым чемпионатом мира. Полноценно они сборную не готовили. Но здесь такого не будет, на начало апреля один из тренеров сборной точно будет свободен, в этом плюс. Да и время подготовиться будет: сезон КХЛ заканчивается достаточно рано. А с другой стороны – что сейчас это обсуждать? Решение есть, Знарок работает.

– Но параллельно Знарок готовит СКА к плей-офф.

– Давайте смотреть объективно: стартовый раунд СКА должен пройти в режиме подготовки к следующим. СКА – очень мощная команда, и первый круг пройдет. Знарку главное, чтобы к финалу конференции, к финалу Кубка Гагарина все были готовы. И время для этого у него есть. И главное по сборной: тренерский штаб национальной команды мобилизован так, как у канадцев на Олимпиаде, чего прежде никогда не было. Сейчас в ФХР создан штаб, в котором на всех постах люди работают на результат сборной.

Напомним, чемпионат мира в Кельне и Париже пройдет с 5 по 21 мая.