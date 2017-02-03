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Младенович победила Винчи и вышла в полуфинал Spb Ladies Trophy-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В четвертьфиналом матче Spb Ladies Trophy-2017 французская теннисистка Кристина Младенович оказалась сильнее итальянки Роберты Винчи.

Счет по сетам – 6:1, 6:4. Встреча длилась 1 час 19 минут. Винчи – действующий победитель турнира, в прошлогоднем финале она обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии.  

В полуфинале француженка сыграет с Натальей Вихлянцевой. Россиянка в 1/4 финала должна была сразиться с Симоной Халеп, однако румынка снялась с турнира из-за травмы колена. 

Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля.

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Матч

Младенович К. (Франция) - Винчи Р. (Италия) - 6:1, 6:4

Место и дата

03 февраля 15:00, , Онлайн-трансляция

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