Младенович победила Винчи и вышла в полуфинал Spb Ladies Trophy-2017
В четвертьфиналом матче Spb Ladies Trophy-2017
французская теннисистка Кристина Младенович оказалась сильнее итальянки Роберты
Винчи.
Счет по сетам – 6:1, 6:4.
Встреча длилась 1 час 19 минут. Винчи – действующий победитель турнира, в
прошлогоднем финале она обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии.
В полуфинале француженка сыграет с Натальей Вихлянцевой. Россиянка в 1/4 финала должна была сразиться с Симоной Халеп, однако румынка снялась с турнира из-за травмы колена.
Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля.
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Матч
Младенович К. (Франция) - Винчи Р. (Италия) - 6:1, 6:4
Место и дата
03 февраля 15:00, , Онлайн-трансляция
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