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Пэт Симмондс: Я не собираюсь переходить в другую команду Формулы-1

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Бывший технический директор «Уильямса» Пэт Симондс сказал, что не намерен работать в другой команде.

«В январе я занимался изучением доступных вариантов. Сейчас я нахожусь на каникулах и должен за это время принять несколько решений, чтобы уже в марте приступить к работе. Но я не собираюсь переходить в другую команду Формулы-1. Мне хочется заняться чем-то новым. Честно говоря, я удивлен, сколько есть возможностей. Я открыт к предложениям.

Можно точно сказать, что я не ушел на пенсию. Но теперь, избавившись от интенсивности работы в команде Формулы-1, есть возможность спокойно обдумать и сделать так, чтобы мой опыт пригодился спорту», -  цитирует Симондса Autosport.

Напомним, что на протяжении последних трех с половиной лет 63-летний британец занимал должность технического директора команды.

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