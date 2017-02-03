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«Депортиво» – «Бетис»: Матч отменен из-за непогоды

Источник:  MarcaКомментарии

Как сообщает Marca, встреча 21-го тура чемпионата Испании между «Депортиво» и «Бетисом» отложена на неопределенный срок.

Отмечается, что причиной такого решения послужили погодные условия. Сейчас в Ла-Корунье зафиксирован ураган, а часть крыши стадиона «Риасор» обрушилась на газон, повредив трибуны.

Напомним, матч между командами должен был состояться 3 февраля.

На данный момент «Депортиво» с 19 очками занимает 16-е место в таблице Примеры, «Бетис» с 23 очками располагается на 13-м месте.

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