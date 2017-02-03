Президент «Оренбурга»: Прудникова мы заменим Дюришем
Президент «Оренбурга»
Василий Столыпин рассказал о новичках, которые пришли в команду в зимнее
трансферное окно.
«Прудникова, которого мы отпустили на просмотр в «Локомотив», мы заменим Дюришем. Его взяли для усиления. Сиваков также одновременно усилит и составит конкуренцию на своей позиции, а для лучшей конкуренции у нас теперь есть Бордачев», – приводит «Р-Спорт» слова Столыпина.
Напомним, «Оренбург» пополнился форвардом сборной Словакии Михалом Дюришем, а также двумя белорусами – Михаилом Сиваковым и Максимом Бордачевым.
После 17 туров команда набрала 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги.
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