«Райо Вальекано» предлагает Зозуле вернуться в команду

«Райо Вальекано» предложил украинскому форварду Роману Зозуле вернуться в расположение команды. Об этом говорится в совместном заявлении клуба и Ла Лиги, а также ассоциации испанских футболистов.

В заявлении говорится, что футболисту гарантируют безопасность как во время работы, так и в личной жизни. Стороны утверждают, что не намерены поддаваться на давление фанатов «Райо», которые против перехода. Также сообщается, что до понедельника Роман должен принять решение о своем будущем.

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к «Райо Вальекано», в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба. Так как он уже был заявлен за три клуба в текущем сезоне («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано»), он может играть только за «Райо» до 30 июня 2017 года. «Бетис» сегодня заявил, что до этого срока Роман формально является игроком «Райо Вальекано».

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