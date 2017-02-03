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Сеск Фабрегас: Играть с Костой или Анри – не одно и то же, что и с Давидом Вильей

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, ранее выступавший за лондонский «Арсенал» и «Барселону», отметил некоторые особенности своих бывших партнеров, а также высказался об игре форварда «синих» Диего Косты.

«Играть с Диего Костой или Тьери Анри – не одно и то же, что и, скажем,  Давидом Вильей или Эдуардо, с которым я выступал за «Арсенал». Они играют на грани офсайда и любят резкие ускорения, поэтому, возможно, ты должен играть, располагаясь ближе к ним.

С Костой, Ван Перси, Адебайором и Тьери ты можешь играть, располагаясь ближе к своим воротам, и знать, что в любой момент у тебя появится возможность сделать острую передачу в атаку», – сказал испанец, в интервью клубной пресс-службе.

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