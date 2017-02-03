Серджио Маркионе: Для «Феррари» неразумно становиться акционерами Формулы-1 без права голоса

Президент «Феррари» Серджио Маркионе рассказал, почему Скудерия пока не торопится покупать акции Формулы-1. Напомним, что ранее владельцем гоночной серии стала компания Liberty Media .

«Мы начали изучать эту возможность. Мы обсуждаем это с Liberty, и я недавно встречался с Чейзом Кэри. Проблема в том, что это не только лишь вопрос финансовых инвестиций. Это серьезный вопрос для будущего в целом, ведь в 2020 году истекает срок действия коммерческих соглашений. Становиться акционерами без права голоса – в сущности, позволить загнать себя в ловушку, поскольку мы не знаем, как все будет выглядеть в 2021 году. Считаю, это неразумно.

Так что одна из вещей, которую мы должны обсудить с Чейзом – это будущее серии после 2020 года и то, что может получить «Феррари» от дальнейшего участия в Формуле-1. Думаю, это интересует не только нас», - цитирует Маркионе Motorsport.com.