Серджио Маркионе: Для «Феррари» неразумно становиться акционерами Формулы-1 без права голоса

Президент «Феррари»
Серджио Маркионе рассказал, почему Скудерия пока не торопится покупать акции
Формулы-1. Напомним, что ранее владельцем гоночной серии стала компания Liberty
Media .
«Мы начали изучать эту возможность. Мы обсуждаем это с Liberty,
и я недавно встречался с Чейзом Кэри. Проблема
в том, что это не только лишь вопрос финансовых инвестиций. Это серьезный
вопрос для будущего в целом, ведь в 2020 году истекает срок действия
коммерческих соглашений. Становиться акционерами без права голоса – в сущности,
позволить загнать себя в ловушку, поскольку мы не знаем, как все будет
выглядеть в 2021 году. Считаю, это неразумно.
Так
что одна из вещей, которую мы должны обсудить с Чейзом – это будущее серии
после 2020 года и то, что может получить «Феррари» от дальнейшего участия в
Формуле-1. Думаю, это интересует не только нас», - цитирует Маркионе Motorsport.com.
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