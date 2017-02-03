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Волков выиграл спринт на этапе Кубка IBU, Малышко – третий

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия) состоялся мужской спринт. Победу в нем одержал российский биатлонист Алексей Волков.

Победитель преодолел дистанцию за 24 минуты и 41,8 секунды, не промахнувшись ни разу. Вторым стал норвежец Фредрик Йесбак. На третьем месте еще один россиянин Дмитрий Малышко.

Кубок IBU
Брезно-Осрбли (Словакия)
Мужчины
Спринт, 10 км

1. Алексей Волков (Россия)  24.41,8 (0)
2. Фредрик Йесбак (Норвегия) +4,6 (0)
3. Дмитрий Малышко (Россия) +6,2 (1)
...5. Тимур Махамбетов (Россия) +21,6 (0)
...13. Алексей Слепов (Россия) +49,1 (3)
...15. Юрий Шопин (Россия) +50,5 (0)
...48. Петр Пащенко (Россия) +2.59,1 (4)

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