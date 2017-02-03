Волков выиграл спринт на этапе Кубка IBU, Малышко – третий
На этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия) состоялся мужской
спринт. Победу в нем одержал российский биатлонист Алексей Волков.
Победитель преодолел дистанцию
за 24 минуты и 41,8 секунды, не промахнувшись ни разу. Вторым стал норвежец Фредрик Йесбак. На третьем месте еще один россиянин
Дмитрий Малышко.
Кубок IBU
Брезно-Осрбли (Словакия)
Мужчины
Спринт, 10 км
1. Алексей Волков
2. Фредрик Йесбак
3. Дмитрий Малышко
...5. Тимур Махамбетов
...13. Алексей Слепов
...15. Юрий Шопин
...48. Петр Пащенко
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