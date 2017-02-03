Владимир Драчев: Логинов не слабее Шипулина? Они разве соревновались вместе?

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о составе сборной России на стартующий 9 февраля в Хохфильцене чемпионат мира.

– Некоторые специалисты считают, что Логинов функционально не слабее Шипулина.

– Не знаю, откуда такой вывод? Логинов разве где-то выступал вместе с Шипулиным в одних соревнованиях?

– Аргументы такие, что по таланту Логинов не уступает Антону, и если б не эти два года дисквалификации…

– Ну знаете… У нас столько было талантливых, только не все из них добегали даже до Кубка мира. Да, у Логинова были хорошие результаты три года назад. Но пока они с Шипулиными не встретились очно, говорить, кто сильнее не стоит. Чемпионат мира все покажет. Пока Логинов проявил себя лишь на Европе, где была только одна болгарская команда, состоящая из двух человек.

Состав сборной России на ЧМ:

Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.