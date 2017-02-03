Владимир Драчев: Трасса в Хохфильцене быстрая, на ней надо все время работать
Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о составе сборной России на стартующий 9 февраля в Хохфильцене чемпионат мира.
– Бабиков сказал в интервью «Советскому спорту», что трасса в Хохфильцене рядовая – нет длинных подъемов, спусков. Вы что скажете?
– Трасса очень быстрая. Бабиков правильно сказал: там не длинных подъемов и спусков. Поэтому все время надо находиться в движении, все время работать. Отдыхать негде. Преимущество будет иметь тот, кто функционально хорошо готов.
Состав сборной России на ЧМ:
Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.
Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.