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Владимир Драчев: Трасса в Хохфильцене быстрая, на ней надо все время работать

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о составе сборной России на стартующий 9 февраля в Хохфильцене чемпионат мира. 

– Бабиков сказал в интервью «Советскому спорту», что трасса в Хохфильцене рядовая – нет длинных подъемов, спусков. Вы что скажете?
– Трасса очень быстрая. Бабиков правильно сказал: там не длинных подъемов и спусков. Поэтому все время надо находиться в движении, все время работать. Отдыхать негде. Преимущество будет иметь тот, кто функционально хорошо готов.

Состав сборной России на ЧМ:

Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.
Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых. 

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