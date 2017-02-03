Россия разгромила Японию на Универсиаде
Матч группового турнира
соревнований по хоккею среди мужчин на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате
(Казахстан) между сборными России и Японии завершился убедительной победой
российских хоккеистов. Итоговый счет матча – 14:0.
В составе российской команды
самым результативным стал Андрей Алексеев, который сделал хет-трик.
Две шайбы забросили Иван Иванов, Роман Таталин, Михаил Орлов и Вадим Шутов.
Еще по одному голу забили Дмитрий Кириллов, Андрей Ерофеев и Никита Сироткин.
Россия набрала девять очков и вышла в плей-офф, став победителем группы С.
Зимняя
Универсиада-2017. Алма-Ата (Казахстан)
Хоккей. Мужчины
Группа С
3-й тур
Россия – Япония
– 14:0
Итоговое положение команд
1. Россия 9 очков
2. Латвия 5
3. Япония 4
4. Южная Корея 0
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