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Россия разгромила Японию на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч группового турнира соревнований по хоккею среди мужчин на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) между сборными России и Японии завершился убедительной победой российских хоккеистов. Итоговый счет матча – 14:0.

В составе российской команды самым результативным стал Андрей Алексеев, который сделал хет-трик. Две шайбы забросили Иван Иванов, Роман Таталин, Михаил Орлов и Вадим Шутов. Еще по одному голу забили Дмитрий Кириллов, Андрей Ерофеев и Никита Сироткин. Россия набрала девять очков и вышла в плей-офф, став победителем группы С.

Зимняя Универсиада-2017. Алма-Ата (Казахстан)

Хоккей. Мужчины

Группа С

3-й тур

Россия – Япония – 14:0

Итоговое положение команд

1. Россия 9 очков

2. Латвия 5

3. Япония  4

4. Южная Корея 0

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