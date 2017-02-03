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Роберто Манчини: В «Интере» очень сожалеют, что не сумели приобрести Дибалу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини рассказал, что летом 2015 года клуб пытался приобрести у «Палермо» Пауло Дибалу,. Также специалист оценил выступления миланской команды в нынешнем сезоне.

«Пауло – игрок высокого класса. В «Интере» очень сожалеют, что не сумели приобрести его. Все было в руках клуба, они могли предложить больше, но в итоге Дибала перешел в «Ювентус».

Что касается самого «Интера», то эта команда находится на верном пути. Они постепенно выходят на нужный уровень. Уверен, что в этом году чемпионом Италии станет «Ювентус», однако, в следующем сезоне «Интер» способен побороться за титул», – сказал Манчини, слова которого приводит Goal.

Напомним, аргентинец перешел в стан туринского клуба за 32 млн евро. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел во всех турнирах  22 матча, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.

На данный момент «Интер» занимает 4 место в таблице Серии А, набрав 42 очка. Клуб уступает лидирующему «Ювентусу» 9 баллов. 

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