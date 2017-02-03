Константин Ерохин дебютирует в ACB в Москве 15 апреля
Бывший боец UFC россиянин Константин Ерохин дебютирует в российском промоушене ACB на турнире в Москве, который пройдет 15 апреля.
Его соперником на шоу ACB 57 станет Азамат Мурзаканов.
Напомним, что Ерохин за свою карьеру одержал девять побед и потерпел три поражения. В UFC он провел два поединка и не смог в них победить. Мурзаканов на данный момент не знает горечи поражений — на его счету пять побед.
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