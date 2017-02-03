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Кристина Младенович: В матче с Вихлянцевой не стесняюсь считать себя фаворитом

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Французская теннисистка Кристина Младенович поделилась мнением о победе в двух сетах над итальянкой Робертой Винчи в четвертьфинале Spb Ladies Trophy-2017.

- Это отличный матч для меня. Я играла так же агрессивно, как против Винус. У меня был отличный план на игру, но это одно дело, другое – реализовать его и добиться успеха. Я очень рада победе.

- Вы знаете русский язык. Когда начали его изучать?
- Я пытаюсь говорить на русском, но пока плохо получается. Вообще знаю пять языков. Я из Сербии и понимаю кириллицу. Мне нравится изучать языки, а русский язык - красивый. У меня есть друзья в туре из России, я иногда весело провожу время с Весниной и Макаровой. Понимаю русский на базовом уровне, но слишком, наверное, стесняюсь говорить. Если в следующем году я приеду в Петербург, на пресс-конференциях буду говорить по-русски.

- Не постесняетесь назвать себя фаворитом и полуфинала с Вихлянцевой, и всего турнира?
- Я играю матч за матчем. Возможно, широкая публика не совсем знает Вихлянцеву. Честно говоря, Халеп – более известная теннисистка. Мы встречались с Натальей в Хертогенбоше в прошлом году, я победила в трех сетах. У нее большой потенциал, и я не удивлена ее прогрессу. Видите, она уже 88-я в рейтинге. Это очень опасный игрок. Я не стесняюсь считать себя фаворитом на бумаге, но в теннисе это мало что значит. Я уже победила тут соперниц, которые были изначально сильнее меня. Вихлянцева очень молода, ей терять нечего, и это для нее позитивный момент. Я же постараюсь воспользоваться тем, что я старше и опытнее, - приводит слова Младенович корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Младенович обыграла Винчи со счетом 6:1, 6:4. В полуфинале она сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля.

Матч

Младенович К. (Франция) - Винчи Р. (Италия) - 6:1, 6:4

Место и дата

03 февраля 15:00, , Онлайн-трансляция

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