«Бавария» проявляет интерес к Деле Алли

Как сообщает The Times, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может сменить клубную прописку.

По информации источника, на игрока сборной Англии претендует мюнхенская «Бавария». Отмечается, что действующий чемпион Германии уже давно следит за выступлениями футболиста.

Также сообщается, что в «Баварии» отдают себе отчет в том, что «Тоттенхэм» не отпустит Али меньше, чем за 85 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник «шпор» провел во всех турнирах 30 матчей, забил 13 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Алли в 20 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2022 года.

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