Blizzard выиграла иск у разработчиков «ботов» для World of Warcraft

Компания Blizzard выиграла иск в Федеральном верховном суде Германии (Bundesgerichtshof) у компании Bossland, которая была уличена в создании запрещенного программного обеспечения.



Высший судебный орган общей юрисдикции Германии вынес решение, согласно которому распространение «ботов» для World of Warcraft фирмой Bossland признано недобросовестной практикой. Суд также вынес решение в пользу Blizzard в смежном деле о защите интеллектуальных прав.



«Мы твердо намерены обеспечивать наилучшие условия игры для наших пользователей и защищать нашу интеллектуальную собственность, а потому очень довольны решением суда. И хотя в настоящее время нам уже нечего добавить к вышесказанному, мы намерены и дальше защищать наши проекты от незаконных посягательств и поддерживать принципы честной игры», — говорится в пресс-релизе Blizzard.

World of Warcraft — многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная и издаваемая компанией Blizzard Entertainment. Четвёртая игра серии Warcraft. Согласно книге рекордов Гиннесса, World of Warcraft является самой популярной MMORPG в мире.