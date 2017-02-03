Кэррик должен пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «МЮ»

Как сообщает The Sun, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет, чтобы полузащитник Майкл Кэррик остался в команде на будущий сезон.

Отмечается, что если игрок готов остаться в клубе, то он должен пойти на понижение зарплаты.

Напомним, англичанин защищает цвета «красных дьяволов» с 2006 года. В нынешнем сезоне 35-летний футболист провел во всех турнирах 19 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает Кэррика в 3 млн евро, а его контракт с «МЮ» рассчитан до 30 июня этого года.

Добавим, что сейчас оклад Майкла за неделю составляет 70 тысяч фунтов.

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