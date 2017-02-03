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Дмитриев идет на третьем месте после короткой программе на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) стартовали соревнования по фигурному катанию у мужчин. В одиночном катании после короткой программы лидирует Денис Тен из Казахстана.

В активе лидера 94,91 балла. Вторым идет японец Кейдзи Танака (89,05 балла). На третьем месте россиянин Артур Дмитриев (87,18 балла). Еще два россиянина Андрей Лазукин и Антон Шулепов занимают, соответственно, четвертое  и седьмое место. Произвольная программ пройдет завтра.

Зимняя Универсиада-2017

Алма-Ата (Казахстан)

1. Денис Тен (Казахстан) 94,91 балла

2. Кейдзи Танака (Япония) 89,05

3. Артур Дмитриев (Россия) 87,18

4. Андрей Лазукин (Россия) 84,74...

7. Антон Шулепов (Россия) 76,13

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