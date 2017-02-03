Дмитриев идет на третьем месте после короткой программе на Универсиаде
На зимней
Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан)
стартовали соревнования по фигурному катанию у мужчин. В одиночном катании
после короткой программы лидирует Денис Тен из Казахстана.
В активе лидера 94,91
балла. Вторым идет японец Кейдзи Танака (89,05 балла). На третьем месте
россиянин Артур Дмитриев (87,18 балла). Еще два россиянина Андрей
Лазукин и Антон Шулепов занимают, соответственно, четвертое и седьмое место. Произвольная программ
пройдет завтра.
Зимняя
Универсиада-2017
Алма-Ата
(Казахстан)
1. Денис Тен (Казахстан)
94,91 балла
2. Кейдзи Танака (Япония)
89,05
3. Артур Дмитриев
(Россия) 87,18
4. Андрей Лазукин
(Россия) 84,74...
7. Антон Шулепов
(Россия) 76,13
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