«Локомотив» обыграл «Видеотон» в товарищеском матче, Миранчук забил гол
Товарищеский
матч между московским «Локомотивом» и венгерским «Видеотоном» завершился
победой российского клуба. Итоговый счет матча - 2:0 в пользу «Локо».
Матч проходил в
испанской Марбелье. Первый мяч ударом из пределов штрафной в ближний угол забил
Майкон. Затем после фола на бразильце в ворота венгерской команды был назначен
пенальти, который реализовал Алексей Миранчук.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Матч
Локомотив - Видеотон - 2:0 (1:0)
Голы
Майкон 14 (1:0). Миранчук А. 59 (2:0 - пен.).
Состав
Локомотив: Гилерме (Абаев, 46), Пейчинович, Чорлука (Янбаев, 46), Михалик (Лапшов, 71), Денисов В. (Лысов, 73), Баринов (Галанин, 46), Игнатьев (Ротенберг, 65), Миранчук А. (Натхо, 63), Касаев (Портнягин, 46), Денисов И. (Н'Динга, 62), Майкон (Галаджан, 68)
Место и дата
03 февраля 16:00, Мунисипал де Марбелья, Текстовая трансляция