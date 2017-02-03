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Понкрашов заменит травмированного Стребкова в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Источник:  Единая Лига ВТБКомментарии

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов заменит в Матче звезд Единой лиги ВТБ защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Стребкова, получившего травму. Понкрашов сыграет за команду «Звезд России».

Антон Понкрашов, который не выходил на паркет с октября, по официальной информации УНИКСа полностью восстановился от повреждения связок колена и уже приступил к тренировкам. Напомним, что Понкрашов был резервным 13-м игроком в составе «Звезд России». Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 11 февраля. «Звезды России» сыграют со «Звездами мира».

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