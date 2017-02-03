Понкрашов заменит травмированного Стребкова в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Защитник
УНИКСа Антон Понкрашов заменит в Матче звезд Единой лиги ВТБ
защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Стребкова,
получившего травму. Понкрашов сыграет за команду «Звезд России».
Антон
Понкрашов, который не выходил на паркет с октября, по официальной информации
УНИКСа полностью восстановился от повреждения связок колена и уже приступил к
тренировкам. Напомним,
что Понкрашов был резервным 13-м игроком в составе «Звезд России». Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 11 февраля. «Звезды России»
сыграют со
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