Понкрашов заменит травмированного Стребкова в Матче звезд Единой лиги ВТБ

читайте также

Сергей Кущенко: Многие клубы Европы очень хотят вступить в Единую лигу ВТБ Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о возможном расширении лиги в следующем сезоне.

Сергей Карасев – MVP января в Единой лиге ВТБ Форвард «Зенита» Сергей Карасев назван самым полезным игроком по итогам январских матчей в Единой лиге ВТБ.

УНИКС дома уступил «Олимпиакосу» в Евролиге Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Олимипакосом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 90:75 в пользу греческого клуба.

«Автодор» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 88:81 в пользу «Автодора».

Артурс Шталбергс: В матче с «Зенитом» сломался Стребков и мы посыпались Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс поделился мнением о поражения от «Зенита» во втором этапе Еврокубка (66:90).

Василий Карасев: В матче с «Нижним» сделали то, что должны были Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над «Нижним Новгородом» во втором этапе Еврокубка (90:66).

Артурс Шталбергс: «Нижний Новгород» и «Зенит» понимают важность очного матча в Еврокубке Главный тренер БК «Нижний Новгород» Артурс Шталбергс поделился ожиданиями от матча против «Зенита».

Василий Карасев: Игра с «Нижним Новгородом» очень важная – в случае неудачи «Зенит» потеряет шансы на выход из группы Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча группового этапа Еврокубка против «Нижнего Новгорода».

Максим Григорьев перенесет операцию Защитник «Нижнего Новгорода» Максим Григорьев выбыл из строя из-за повреждения мениска, сообщает официальный сайт клуба.

Димитрис Итудис: Мы обыграли очень серьезного соперника Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над казахстанской «Астаной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Душко Иванович: Поражение в первом круге от ВЭФ сильно нас мотивировало Главный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над рижским ВЭФом.

Василий Карасев: Несмотря на не лучшую игру в нападении, удалось победить «Цмоки-Минск» за счет защиты Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги встречи с «Цмоки-Минском» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (84:56).

«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 84:56 в пользу «Зенита».

«Химки» обыграли ВЭФ в Единой лиге ВТБ Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ВЭФом и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 104:90 в пользу «Химок».

ЦСКА обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 81:63 в пользу ЦСКА.

«Енисей» обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 75:66 в пользу «Енисея».

«Нижний Новгород» разгромил «Автодор» в Единой лиге ВТБ Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Автодором» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 110:68 в пользу «Нижнего Новгорода».

Василий Карасев: В серии поражений «Цмоки-Минск» существует скрытая опасность для «Зенита» Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Цмоки-Минск».

Единая лига ВТБ назвала участников конкурса данков Единая лига ВТБ опубликовала список участников конкурса данков, который пройдет в рамках Матча всех звезд в Сочи.