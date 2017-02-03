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Фабрисио Вердум: Дос Сантос хочет стать бразильским Макгрегором

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум высказался о поведении своего соотечественника Джуниора Дос Сантоса.

«Людям больше нравится, когда он остается самим собой. Очевидно, он изменился. Дос Сантос хочет стать бразильским Макгрегором, но он не сможет быть тем, кем не является. Ему не идет такой образ. Он пытается провоцировать. Я, кстати, тоже когда-то пытался так делать. Я много говорил, когда проиграл ему, но тогда я был неопытен», – цитирует Вердума MMAJunkie.

Напомним, Фабрисио проиграл Дос Сантосу в 2008 году на турнире UFC 90.


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