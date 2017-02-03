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Тренеры сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций, заговорили по-русски (видео)

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Официальный сайт ФИФА опубликовал видео, на котором главные тренеры сборных, которые летом сыграют на Кубке конфедераций в России, говорят по-русски.

У главного тренера сборной России Станислава Черчесова, как сообщает сайт ФМФА, понятно, проблем не возникло. А вот для Энтони Хадсона (Новая Зеландия), Йоахима Лева (Германия), Хуана Антонио Пицци (Чили), Хуана Карлоса Осорио (Мексика), Фернанду Сантуша (Португалия) и Анге Постекоглу (Австралия) «это было нелегкая задача». Но все же тренеры с ней справились.

Тренеры пригласили болельщиков посетить матчи, которые пройдут в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.

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