Владислав Третьяк: Первый канал будет показывать Кубок первого канала
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк
прокомментировал ситуацию с трансляцией матча Кубка Первого канала. Он заверил,
что в будущем Первый канал будет транслировать матчи турнира.
«У меня состоялась встреча с Константином Эрнстом, мы
хорошо поговорили, обменялись мнениями. Могу сказать, что мы будем дальше
дружить с Первым каналом. Нашим спонсорам хочется, чтобы их показывали на
Первом канале, поэтому это важно для нас. Мы выяснили отношения, проблем не
будет у нас, тот случай забыт. Кубок Первого канала остается с тем же
названием, матчи турнира будет показывать Первый канал», - цитирует
Третьяка «Р-Спорт».
Напомним, что в 2016 году Первый канал отменил трансляцию
матчей Кубка по ходу турнира, мотивировав это низкими рейтингами матчей. Вместо
матча Россия – Чехия в эфир вышла программа «Давай
поженимся».