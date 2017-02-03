Владислав Третьяк: Первый канал будет показывать Кубок первого канала

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с трансляцией матча Кубка Первого канала. Он заверил, что в будущем Первый канал будет транслировать матчи турнира.

«У меня состоялась встреча с Константином Эрнстом, мы хорошо поговорили, обменялись мнениями. Могу сказать, что мы будем дальше дружить с Первым каналом. Нашим спонсорам хочется, чтобы их показывали на Первом канале, поэтому это важно для нас. Мы выяснили отношения, проблем не будет у нас, тот случай забыт. Кубок Первого канала остается с тем же названием, матчи турнира будет показывать Первый канал», - цитирует Третьяка «Р-Спорт».

Напомним, что в 2016 году Первый канал отменил трансляцию матчей Кубка по ходу турнира, мотивировав это низкими рейтингами матчей. Вместо матча Россия – Чехия в эфир вышла программа «Давай поженимся».