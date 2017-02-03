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«Локомотив» может пополниться игроком сборной Бразилии Эвертоном Рибейрой

Степан Чаушьян
Источник:  TMWКомментарии

Московский «Локомотив» в ближайшее время может пополниться футболистом сборной Бразилии Эвертоном Рибейрой сообщают испанские СМИ.

27-летний атакующий полузащитник играет за «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. К арабскому клубу игрок, к которому в свое время присматривался «Манчестер Юнайтед», присоединился в январе 2015 года за 15 миллионов евро.

С тех пор футболист испытывает в Дубае дискомфорт и хочет покинуть страну, чтобы попытать счастья в Европе. Трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 12 миллионов евро.

Футболку сборной Бразилии Эвертон Рибейро надевал шесть раз. За «Аль-Ахли» полузащитник в этом сезоне сыграл 12 раз, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи.

Руководство «Локомотива» рассматривает приобретение бразильца, как замену покидающему клуб Алексею Миранчуку.    

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