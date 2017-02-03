«Локомотив» может пополниться игроком сборной Бразилии Эвертоном Рибейрой
Московский «Локомотив» в ближайшее время может пополниться
футболистом сборной Бразилии Эвертоном Рибейрой сообщают испанские СМИ.
27-летний атакующий полузащитник играет за «Аль-Ахли» из
Саудовской Аравии. К арабскому клубу игрок, к которому в свое время
присматривался «Манчестер Юнайтед», присоединился в январе 2015 года за 15
миллионов евро.
С тех пор футболист испытывает в Дубае дискомфорт и хочет
покинуть страну, чтобы попытать счастья в Европе. Трансферная стоимость игрока
оценивается примерно в 12 миллионов евро.
Футболку сборной Бразилии Эвертон Рибейро надевал шесть раз.
За «Аль-Ахли» полузащитник в этом сезоне сыграл 12 раз, забив 2 гола и отдав 4
результативные передачи.
Руководство «Локомотива» рассматривает приобретение
бразильца, как замену покидающему клуб Алексею Миранчуку.