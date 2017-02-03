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Третьяков занял второе место на этапе Кубка мира по скелетону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по бобслею скелетону в Иглсе (Австрия) прошли соревнования скелетонистов. У мужчин в число призеров попал российский спортсмен, олимпийский чемпион Александр Третьяков.

Результат Третьякова – одна минута и 44,47 секунды. Его опередил только представитель Латвии Мартиньш Дукурс (1.43,89). Третье место занял спортсмен из Южной Кореи Сунбин Юн (1.44,57).

Скелетон. Кубок мира

Иглс (Австрия)

Мужчины

1. Мартиньш Дукурс (Латвия) 1.43,89

2. Александр Третьяков (Россия) 1.44,47

3. Сунбин Юн (Южная Корея) 1.44,57…

7. Никита Трегубов (Россия) 1.45,09…

16. Егор Веселов (Россия) 1.46,23

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