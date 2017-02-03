Манчини может вернуться в чемпионат Англии

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини вошел в список потенциальных замен Славена Билича на посту главного тренера «Вест Хэма».

Как сообщает Daily Mirror, руководство лондонского клуба выйдет на агента итальянца через некоторое время. Отмечается, что боссы «молотобойцев» решили дать Биличу шанс на исправление ситуации.

Отметим, что последним клубом Манчини был миланский «Интер», а до возвращения в Серию А он тренировал «Манчестер Сити».

Билич руководит «Вест Хэмом» с 2015 года. В нынешнем сезоне лондонский клуб под руководством хорватского специалиста занимает 11 место в таблице АПЛ, набрав 28 баллов.